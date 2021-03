Impfungen nach Weihnachten

Noch vor dem Jahreswechsel könnten in Deutschland die ersten Corona-Impfungen durchgeführt werden. Die Bundesländer stellen sich auf einen Impfbeginn am 27. Dezember ein. Kanzlerin Merkel sprach heute per Videokonferenz mit den BioNTech Gründern.

1 min 1 min 17.12.2020 17.12.2020 Video verfügbar bis 17.12.2021 Video herunterladen