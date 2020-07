Viel Welt auf kleinstem Raum bietet ein ganz besonderes Hostel in Bonn den Fernweh-Geplagten: Übernachten in Trabbi, Gondel oder Zugabteil – vereint in einer großen Halle.

Beitragslänge: 1 min Datum: 14.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.07.2021