Innenausschuss tagt zu Mordfall Lübcke

Der Tatverdächtige Stephan E. hat den Mord an Walter Lübcke gestanden. Das erklärte Horst Seehofer am Rande einer Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses. Das Gremium will nun klären, ob der Rechtsextremist als Teil eines Netzwerks gehandelt hat.

