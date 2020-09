Instagram-Museum eröffnet

Nach monatelanger Bauzeit eröffnet am 25. Oktober in Düsseldorf das Instagram-Museum „Cali Dreams“. Besucher können sich dort vor 25 verschiedenen Fotokulissen fotografieren und damit ihre Profile in Sozialen Netzwerken schmücken.

