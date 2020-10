Jahrestag in Halle

Vor genau einem Jahr wurden bei einem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle zwei Menschen getötet. Heute gab es um kurz nach zwölf dort eine Gedenkminute, in der die ganze Stadt innehielt. Politiker des Landes reisen an um den Opfern zu Gedenken.

1 min 1 min 09.10.2020 09.10.2020 Video verfügbar bis 09.10.2021 Video herunterladen