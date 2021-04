Gerade in Corona-Zeiten verbringen Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit im Internet. Das neue Jugendschutzgesetz tritt am 1. Mai in Kraft und soll Kinder vor den Gefahren im Netz schützen.

1 min 1 min 30.04.2021 30.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.04.2022 Video herunterladen