Kalbitz weiter Fraktionschef?

Andreas Kalbitz wurde vom AfD-Bundesvorstand aus der Partei ausgeschlossen. In einer Sondersitzung will die AfD in Brandenburg nun klären, ob die Geschäftsordnung geändert werden kann, damit Kalbitz Fraktionschef bleiben kann.

Beitragslänge: 1 min Datum: 18.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.05.2021