Kampf gegen Hasskriminalität

Ob Hetze in Facebook-Gruppen oder Hasskommentare - digitale Gewalt nimmt immer mehr zu. Über Maßnahmen im Kampf gegen kriminelle Hetze im Netz will das Bundeskriminalamt ab heute auf seiner Herbsttagung in Wiesbaden beraten.

Beitragslänge: 1 min Datum: 27.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.11.2020