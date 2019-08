Kampf gegen Nutriaplage

Nutrias sind Biberratten, die sich in Niedersachsen an Flüssen und Bächen rasant vermehren. Hier richten sie große Schäden an, weil sie in Deichen und Uferböschungen riesige Höhlensysteme bauen. Das ist auch für die niederländischen Nachbarn ein Problem.

