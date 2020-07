Kampf um die Lehrer

An vielen Schulen in Thüringen gibt es nicht genügend Lehrer. Deswegen will das Thüringer Bildungsministerium in einer groß angelegten Werbekampagne zukünftige Lehrer motivieren, sich auf die offenen Stellen in Thüringen zu bewerben.

