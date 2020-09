Kinderbonus wird ausgezahlt

Im Zuge der massiven Hilfen in der Corona-Krise hatte die Regierung auch einen Kinderbonus beschlossen. Das Geld wird von heute an in zwei Raten von den Familienkassen überwiesen. Mit 300 Euro pro Kind will die Bundesregierung Familien helfen.

