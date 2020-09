Klage gegen Sonntagsverkaufsverbot

Wettbewerbshüter hatten gegen eine Bäckerei-Kette in München geklagt, weil diese an Sonn- und Feiertagen länger Semmeln verkauft hatte als die erlaubten drei Stunden. Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Der Verkauf geht auch in Zukunft in Ordnung.

