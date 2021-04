Klagemauer in Recklinghausen

Die Bundesregierung hat gebeten, wegen Corona keine Präsenz-Gottesdienste abzuhalten. Doch viele Menschen brauchen, gerade an Ostern, den realen Kontakt zur Kirche. Die Pfarrei St. Antonius in Recklinghausen will mit einer Klagemauer genau das bieten.

