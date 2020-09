Klimapaket wieder im Kabinett

Am Mittwoch segnet das Kabinett das Klimapaket ab, nach einem langen Prozess und Streitigkeiten. Im Vergleich zu 1990 will Deutschland seinen Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren.

something 1 min something 09.10.2019 Video verfügbar bis 09.10.2020 Video herunterladen