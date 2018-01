Nachrichten | heute - in Deutschland - Kloster erwacht aus Dornröschenschlaf

Nach 100 Jahren sollen wieder Mönche in das Kloster Neuzelle bei Frankfurt a.d. Oder einziehen – pünktlich zur 750-Jahr-Feier. Was treibt die Mönche an, ausgerechnet in der katholischen Diaspora in Brandenburg die alte Klosteranlage neu zu eröffnen?