Der Wahlsieger CDU will mit SPD und FDP in Koalitionsverhandlungen für den Landtag in Sachsen-Anhalt gehen. Das gaben die Landesvorsitzenden der Parteien am Mittwoch bekannt.

1 min 1 min 07.07.2021 07.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.07.2022 Video herunterladen