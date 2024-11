Koalitionsvertrag in Thüringen

von Daniela Sonntag 20.11.2024 | 14:00 |

CDU, SPD und BSW in Thüringen haben sich auf einen Entwurf des Koalitionsvertrags geeinigt. Damit wäre es die erste „Brombeer-Koalition“ in Deutschland, nachdem die Verhandlungen in Sachsen gescheitert waren.