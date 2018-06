Nachrichten | heute - in Deutschland - Kostet der E-Motor Arbeitsplätze?

In Zeiten der Diesel-Krise rückt E-Mobilität immer mehr in den Fokus. Aber damit geraten Arbeitsplätze in Gefahr. Denn Elektromotoren brauchen weniger und andere Bauteile als Verbrennungsmotoren. Was bedeutet das für die Autobranche?