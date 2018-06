Nachrichten | heute - in Deutschland - Kreuz-Pflicht in Bayern

In Bayern ist heute die umstrittene Kreuz-Pflicht in Kraft getreten. In allen Dienstgebäuden des Freistaates muss künftig auf Anordnung von Ministerpräsident Söder ein Kreuz hängen. Der Erlass wird von Kirchen und der Opposition kritisiert.