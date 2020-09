Krisenkabinett: Kredithilfen für den Mittelstand

Innenminister Seehofer will die Einreisebeschränkungen weiter verschärfen. Die Bundesregierung fordert die Bürger auf, an Ostern zu Hause zu bleiben. Der Finanz- und der Wirtschaftsminister stellen weitere Kredithilfen für Unternehmen in Aussicht.

