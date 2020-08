Kulissen-Touren der Karl-May-Spiele

Wegen Corona fallen die Karl-May-Spiele in diesem Jahr aus. Doch Besucher können an Führungen teilnehmen und einen Blick hinter die Kulissen am Kalkberg werfen. Bis zu 1000 Besucher pro Woche lassen sich durch die Arena in Bad Segeberg führen.

something 1 min something 24.08.2020 Video verfügbar bis 24.08.2021