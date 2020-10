Lage auf Intensivstationen

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, steigt weiter an. Laut Medizinern gibt es inzwischen ausreichend Intensivbetten und Beatmungsgeräte. Doch so wie in Nordrhein-Westfalen, fehlen bundesweit Pflegekräfte.

