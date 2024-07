Lage im Saarland nach Wahl in Frankreich

von S. Freitag-Carteron und C. Oberst 08.07.2024 | 14:00 |

Nach den Stichwahlen in Frankreich wird das neue Linksbündnis stärkste Kraft, der rechtspopulistische Rassemblement National konnte jedoch in der Region Grand Est punkten. Was bedeutet das für angrenzende Regionen im Saarland?