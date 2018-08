Nachrichten | heute - in Deutschland - Ernteausfälle: Landwirte fordern Entschädigung

Noch immer ist kein Ende der extremen Dürre in Sicht, viele Landwirte fürchten um ihre Existenz. Der Deutsche Bauernverband fordert eine Milliarde Soforthilfe für betroffene Landwirte, doch die will Agrarministerin Klöckner nicht so ohne weiteres zahlen.