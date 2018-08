Nachrichten | heute - in Deutschland - Laptop statt Kreide

Noch herrschen grüne Tafel und Kreide in deutschen Klassenzimmern vor. Doch das soll sich ändern. So will es das Land Niedersachsen. Eltern, Verbände und Politiker laufen jedoch Sturm dagegen, denn die Kosten sollen die Eltern übernehmen.