Lehrerabordnung nicht rechtens

von Cengiz Ünal 22.08.2024 | 14:00 |

Gegen die Abordnung an Brennpunktschulen haben zwei Lehrkräfte geklagt und vom Verwaltungsgericht in Münster Recht bekommen. Die Abordnungen sollten den Personalmangel an Brennpunktschulen im Ruhrgebiet beheben.