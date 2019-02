Nachrichten | heute - in Deutschland - Lehrermangel an Grundschulen

In den nächsten drei Jahren droht wegen einer Pensionierungswelle akuter Lehrermangel an Baden-Württembergs Grundschulen. Kultusministerin Eisenmann versucht nun, Lehramtsstudenten mit einem besonderen Angebot in die Grundschulen zu locken. Diese können …