Lenin-Statue in Gelsenkirchen

Mitglieder der linksextremistischen MLPD enthüllten am Samstag in Gelsenkirchen eine Lenin-Statue. Das Denkmal ist in der Stadt stark umstritten. Bei Gegendemonstrationen erschienen auch rechte Gruppierungen.

