Luftakrobaten trainieren auf Usedeom

Michael Jung und Mario Bosecke sind Deutsche Meister im Freefly, einer akrobatische Disziplin des Fallschirmsports. Im Trainingslager am Flughafen in Heringsdorf trainieren sie nun für den Weltcup in den USA.

