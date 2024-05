Macron auf Staatsbesuch in Dresden

von Patricia Wiedemeyer 27.05.2024 | 14:00 |

Die Deutsch-Französische Freundschaft ist wichtiger denn je - das machte Frankreichs Präsident in Berlin deutlich. Heute setzt Macron seinen dreitägigen Staatsbesuch in Dresden fort, wo er eine Rede an die europäische Jugend hält.