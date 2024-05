Macron erhält westfälischen Friedenspreis

von Alexander Röttig 28.05.2024 | 14:00 |

Nach seiner europapolitischen Rede in Dresden wird dem französischen Präsidenten Macron heute in Münster der Westfälische Friedenspreis verliehen. Zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs trifft er danach Bundeskanzler Scholz in Berlin.