Jüdisches Sportfest für alle

Bei den Makkabi Games in München traten vier Tage lang mehr als 300 jüdische, aber auch andersgläubige Jugendliche gegeneinander an - in Sportarten wie Fußball oder Fechten. Wobei nicht das gegeneinander, sondern das miteinander im Vordergrund stand.