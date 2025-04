Marode Brücken

von Annette Pöschel 16.04.2025 | 14:00 |

Deutschlands Brücken geraten an ihre Belastungsgrenzen. Wegen erheblicher Schäden wurde nun auch in Magdeburg die Brücke am Damaschkeplatz gesperrt. Betroffen sind sowohl Autofahrer als auch Fußgänger.