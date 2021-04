Massentierhaltung im Visier

Bei dem Großbrand in einer Ferkelzuchtanlage in Alt Tellin wurden 55.000 Tiere getötet. Die Linke Opposition hat daraufhin einen Antrag gestellt eine solche Tierhaltung zu verbieten. Ein wirksamer Brandschutz sei in den Anlagen nicht zu gewährleisten.

