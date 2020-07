Mehr Bedürftige bei der Tafel

Selbstständige stehen ohne Aufträge da, zahlreiche Menschen sind in Kurzarbeit oder haben ihren Job verloren – die Tafeln in Deutschland müssen wegen der Corona-Krise immer mehr Menschen versorgen. Auch bei der Tafel in Potsdam ist der Andrang groß.

Datum: 06.07.2020