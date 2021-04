Die elfte Ausgabe von „Am Puls Deutschlands“ beschäftigt sich mit den Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. Was kann man, gerade in Pandemie-Zeiten, noch offen äußern? Respekt, Augenhöhe und Wohlwollen spielen dabei eine große Rolle.

2 min 2 min 21.04.2021 21.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 21.04.2022 Video herunterladen