Nachrichten | heute - in Deutschland - Merkel bei UN-Gipfel in Marrakesch

In Marokko wurde der UN-Migrationspakt verabschiedet. Dass Kanzlerin Merkel an dem Gipfel teilgenommen habe, sei ein wichtiges Signal, so ZDF-Reporter Andreas Kynast. Vertreter der ablehnenden Staaten kamen nicht nach Marrakesch.