Merkel eröffnet IAA

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat offiziell die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Main eröffnet. Der Klimawandel und die Diesel-Affäre haben ihre Spuren hinterlassen – die IAA setzt so stark wie nie auf das Elektro-Auto.

Beitragslänge: 2 min Datum: 12.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.09.2020