Merkel will Fahrverbote erschweren

Die Dieselfahrverbote gelten in Hessen als sensibles Wahlkampfthema. Nun bekommt Ministerpräsident Bouffier Schützenhilfe von der Kanzlerin. Sie will per Gesetz höhere Hürden für mögliche Fahrverbote einführen.