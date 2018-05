Nachrichten | heute - in Deutschland - Mesale Tolu: Prozessauftakt in Istanbul

Seit April sitzt Mesale Tolu in einem Gefängnis in Istanbul in Haft, zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn. Heute hat der Prozess gegen die deutsche Journalistin aus Ulm begonnen. Der Vorwurf gegen sie: Propaganda für eine Terrororganisation.