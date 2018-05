Nachrichten | heute - in Deutschland - Methan strömt aus Bohrlöchern

Weil alte Bohrlöcher in der Nordsee nicht richtig abgedichtet wurden, strömen Unmengen von Methan in die Atmosphäre, so Ozeanforscher. Nicht nur ärgerlich, auch gefährlich, denn das Gas ist 25 Mal schädlicher als das viel diskutierte CO2.