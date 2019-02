Nachrichten | heute - in Deutschland - Missbrauch auf Campingplatz

29 Kinder sollen jahrelang auf einem Campingplatz in Lügde in NRW missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Drei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Der für Jugendamtsentscheidungen zuständige Landkreis verspricht nun Aufklärung.