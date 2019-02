Nachrichten | heute - in Deutschland - Missbrauchsfälle in ehemaligem Kinderheim

Das Bistum Augsburg informiert am heutigen Donnerstag über körperliche und sexuelle Gewalt in einem früheren Kinderheim in Nordschwaben. Vor einem Jahr hatten mehrere Opfer aus dem Heim Heilig Kreuz in Donauwörth über solche Vorfälle berichtet.