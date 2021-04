Mit der Rikscha durch Hamburg

Raus aus dem Pflegeheim und rein in die Rikscha. In Hamburg können sich ältere Menschen bequem und coronakonform von jungen Ehrenamtlichen in der Rikscha umherkutschieren lassen. Ein Austausch zwischen Jung und Alt an der frischen Luft.

1 min 1 min 29.04.2021 29.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.04.2022 Video herunterladen