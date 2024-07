Mobile Arztpraxis auf vier Rädern

von Julia Schröter 31.07.2024 | 14:00 |

Um kurzfristige medizinische Versorgungslücken zu überbrücken, sind in Rheinland-Pfalz zwei mobile Hausarztpraxen unterwegs. So auch in Herdorf, wo Patienten zeitweise auf einem der Wägen behandelt werden.