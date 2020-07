Modelleisenbahn in Bispingen

In Bispingen in Niedersachsen ist, laut Betreibern, die größte Modelleisenbahn-Anlage der Welt entstanden. Insgesamt sollen 500 Züge auf rund 20 Kilometer Gleisstrecke in mehr als 40 verschiedenen Themenwelten fahren.

