Mordprozess nach 40 Jahren

In Aschaffenburg steht ein Mann vor Gericht, der 1979 eine 15jährige getötet haben soll. Schon damals wurde er von der Polizei befragt, neue Untersuchungen von Spuren an einer Bisswunde der Ermordeten sollen ihn jetzt wieder in Verdacht gebracht haben.

