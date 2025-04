Immer mehr Müll wird im Wald entsorgt

von Jan Meier 22.04.2025 | 14:00 |

In Brandenburg wird immer mehr Müll einfach im Wald entsorgt. Das verursacht jährlich Kosten in Millionenhöhe. Die Forstbehörde kündigt an, entschiedener gegen die illegale Müllentsorgung vorzugehen.