Münchner Oktoberfest abgesagt

„O’zapft is!“ fällt in diesem Jahr aus! Das Oktoberfest in München muss eine Corona-Zwangspause einlegen. Das Ansteckungsrisiko in den Bierzelten sei zu hoch und Abstandregeln könnten nur schwer eingehalten werden.

Datum: 21.04.2020