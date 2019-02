Nachrichten | heute - in Deutschland - Nach Amokfahrt in Münster

Nach der Amokfahrt am vergangenen Samstag in Münster ist das genaue Motiv des Täters immer noch unklar. Fest steht aber, dass es keinen terroristischen Hintergrund gibt. Bei der Amokfahrt kamen drei Menschen ums Leben, drei schweben noch in Lebensgefahr.